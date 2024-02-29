В «Спартаке» заявили, что на стадионе в Тушине было повреждено молодое газонное покрытие

В московском футбольном клубе «Спартак» объяснили причину несоответствия поля стадиона в Тушине регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Уточняется, что «ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведённых агротехнической службой, дадут результат позже». Также подчёркивается, что «в начале февраля поле находилось в идеальном состоянии».

«Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», — пояснили в московском клубе.

Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона. К такому выводу пришла инспекция Российской премьер-лиги (РПЛ).

По сообщениям СМИ, игра пройдёт 10 марта на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».