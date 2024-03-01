В Интерполе посоветовали обратиться за подробностями задержания Промеса в полицию ОАЭ

В Интерпол дали понять, что задержание нидерландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ не входит в компетенцию ведомства.

«Обращаем внимание, что организация не комментирует конкретные случаи или лица, мы советуем вам обратиться в соответствующие национальные органы», — цитирует представителя Интерпола ТАСС.

Вместе с тем, по информации российского новостного агентства, после приговора амстердамского суда правоохранители ОАЭ получили право арестовать подозреваемого для выдачи Интерполу.

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае.