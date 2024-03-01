Бушманов обрадовался матчу молодёжной сборной России с командой Уругвая

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче национальной команды со сверстниками из Уругвая 21 марта.

«Найти такого соперника для спарринга с нашей молодёжной сборной в сегодняшних реалиях — это очень здорово! Поэтому мы действительно можем похвалить РФС за проделанную работу. Думаю, у ребят будет 100%-ная мотивация на эту игру, тем более международные матчи всегда вызывают интерес, а тут ещё и такой статусный соперник, действующий чемпион мира. Станет ли победа нашей сборной в этом матче настоящим праздником для всех россиян? На мой взгляд, всегда приятно, когда российские команды и национальные сборные одерживают победы на международном уровне», — сказал Бушманов RT.

Ранее стало известно, что молодёжная сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Уругвая.