Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Кустурица и актёр Бикович

Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Эмир Кустурица и актёр Милош Бикович, а также сербские футболисты Милош Красич и Михайло Пьянович.

РИА Новости