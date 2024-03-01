Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Кустурица и актёр Бикович
- РИА Новости
Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
Партнёром этого спортивного события выступит «Русская медиагруппа».
Отмечается, что перед матчем на стадионе состоится масштабная развлекательная шоу-программа: выступят Григорий Лепс и участник конкурса «Евровидение» Севак Ханагян.
Также молодой сербский артист Марко Радинович прямо на поле исполнит легендарную «Катюшу».