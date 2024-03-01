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Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Кустурица и актёр Бикович

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Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Эмир Кустурица и актёр Милош Бикович, а также сербские футболисты Милош Красич и Михайло Пьянович.
Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Кустурица и актёр Бикович
  • РИА Новости

Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Партнёром этого спортивного события выступит «Русская медиагруппа».

Отмечается, что перед матчем на стадионе состоится масштабная развлекательная шоу-программа: выступят Григорий Лепс и участник конкурса «Евровидение» Севак Ханагян.

Также молодой сербский артист Марко Радинович прямо на поле исполнит легендарную «Катюшу».

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