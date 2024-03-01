Деменко: на нападающего «Спартака» Угальде оказывается большое давление из-за его стоимости
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«Конечно, Угальде захочет показать себя только с самой лучшей стороны в этой встрече, но, с другой стороны, на футболиста оказывается слишком большое давление из-за стоимости его трансфера. Российский чемпионат довольно сложный, и с психологической точки зрения всё зависит от того, как Манфред начнёт свою карьеру в «Спартаке».
Если это будет как у Промеса — никаких проблем не возникнет. Может ли Абаскаль выпустить Угальде в стартовом составе в одной связке с Соболевым из-за отсутствия Промеса? На мой взгляд, Манфред может спокойно играть на флангах или в оттяжке под Александром для быстрого выхода в контратаках. Поэтому почему бы и нет? Всё зависит от расстановки на матч, которую выберет главный тренер команды», — заявил Деменко RT.
Ранее Деменко отреагировал на ситуацию с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом.