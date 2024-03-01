Шорт-трекист Захаров выразил готовность выступать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион Игр-2018 в шорт-треке Руслан Захаров высказал мнение о выступлениях на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я не хочу мешать спорт с чем-либо. Это просто сфера, где выявляют сильнейших. И если обстоятельства сейчас такие, что это возможно делать только в нейтральном статусе, — я готов. Да и многие тоже», — заявил Захаров Sports.ru.



8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин высказался касательно подписания декларации МОК российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.