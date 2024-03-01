Ари сообщил, что дистанционно проголосует за Путина на выборах президента России

Бывший нападающий «Спартака» Ари сообщил, за кого планирует проголосовать на выборах президента РФ.

«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», — цитирует Ари «Матч ТВ».

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями. На данный момент он играющий президент бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе».

Ранее Ари заявил о желании завершить карьеру в «Спартаке».