Ари: хочу вернуться в «Спартак» и завершить карьеру там

Бывший нападающий «Спартака» Ари заявил о желании завершить карьеру в московском клубе.

«Может быть, в 2025 году завершу карьеру. Думаю, где закончить. Очень хочу, чтобы это было в «Спартаке», поговорю с командой об этом. Надеюсь, мне дадут такой шанс», — цитирует Ари «Матч ТВ».

Напомним, что форвард выступал за москвичей с 2010 по 2013 годы. Он провёл за красно‑белых 89 матчей, в которых забил 21 мяч. У него также есть российский паспорт.

Ранее Ари обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.