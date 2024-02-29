Медведев признался, что находится не в лучшей форме на турнире ATP в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Я был спокойнее и чувствовал себя лучше. Не знаю, что вчера случилось. В моём окружении у некоторых был небольшой вирус — может быть, это повлияло. Пока я не в лучшей форме, но прибавляю», — сказал Медведев после игры.

В четвертьфинальном матче россиянин разгромил испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.

В полуфинале турнира Медведев встретится с победителем пары Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша). Даниил является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае.