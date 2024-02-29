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Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг

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Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал игроков клуба молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год.
Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг
  • РИА Новости

«Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024-го с зачётом срока временного отстранения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА не подтвердили наличие 37 положительных допинг‑проб у игроков «Толпара».

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