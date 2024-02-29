Хоккеистов «Толпара» дисквалифицировали на один год за допинг

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал игроков клуба молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год.

«Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024-го с зачётом срока временного отстранения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА не подтвердили наличие 37 положительных допинг‑проб у игроков «Толпара».