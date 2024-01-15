В РУСАДА не подтвердили наличие 37 положительных допинг‑проб у игроков «Толпара»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением касательно положительных допинг‑проб хоккеистов «Толпара».

«В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг‑пробами хоккеистов «Толпара». Мы не подтверждаем наличия 37 положительных допинг‑проб хоккеистов системы «Салават Юлаев» в рамках национальной антидопинговой программы», — говорится в заявлении РУСАДА.

Как сообщил источник RT среди хоккейных агентов, допинг поступал в кровь спортсменов внутривенно, через капельницы. После скандала руководство клуба почистило состав, поэтому игроки, выступающие за команду на данный момент, не имеют отношения к ситуации. В настоящее время защитой хоккеистов и восстановлением их прав занимается группа юристов.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России.