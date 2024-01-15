Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России

Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался о допуске сборной России на исполкоме Международной федерации хоккея (IIHF).

«У меня нет такой информации. Как член исполкома я знаю, что Тардиф собирается встречаться с руководством НХЛ в феврале, а у нас должен проходить исполком. Пока на повестке дня этого вопроса нет, к сожалению», — цитирует Буре «Матч ТВ».

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