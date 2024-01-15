RT в Telegram
Подпишись

Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России

Короткая ссылка
Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался о допуске сборной России на исполкоме Международной федерации хоккея (IIHF).
Буре заявил, что в повестке исполкома IIHF нет вопроса о допуске сборной России
  • Gettyimages.ru

«У меня нет такой информации. Как член исполкома я знаю, что Тардиф собирается встречаться с руководством НХЛ в феврале, а у нас должен проходить исполком. Пока на повестке дня этого вопроса нет, к сожалению», — цитирует Буре «Матч ТВ».

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии.

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить