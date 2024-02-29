Салихова: в Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отношении к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, и вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами», — заявила Салихова Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

14 февраля стало известно, что испанский специалист входит в шорт-лист испанского «Райо Вальекано».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура чемпионата России.