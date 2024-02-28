В Red Bull официально подтвердили окончание расследования в отношении Хорнера

Руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера оправдали по итогам расследования по делу о домогательствах.

«Независимое расследование на основе обвинений, выдвинутых в адрес господина Хорнера, было завершено. Компания Red Bull может подтвердить, что жалоба была отклонена», — передаёт заявление команды Motorsport.

По информации De Telegraaf, 50-летнего британца обвинили в домогательствах. Утверждается, что глава английской конюшни отправлял своей подчинённой сообщения сексуального характера.

По информации СМИ, Хорнер предлагал девушке £650 тыс. за молчание.

Ранее пилот Ferrari Карлос Сайнс поделился ожиданиями от сезона «Формулы-1» в 2024 году.