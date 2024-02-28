Гагарина может исполнить гимн России перед матчем с Парагваем
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«С учётом того, что сборной России предстоят сразу два больших матчах в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты. Ждём от неё решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», — заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин.
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.