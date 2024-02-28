Пахалина — о введении в ISHOF: это приятный сюрприз для меня

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Юлия Пахалина заявила, что информация о введении в Международный зал славы плавания (ISHOF) стала для неё приятным сюрпризом.

«Конечно, это не ощущение «а почему я вообще там», но тем не менее это стало для меня сюрпризом, потому что я даже не знаю, как вообще начинается эта процедура номинации, кто стал инициатором. Так что да, это приятный сюрприз», — заявила Пахалина «Матч ТВ».

27 февраля стало известно, что Пахалина и Владимир Акимов будут включены в Зал славы мирового плавания. Помимо россиян, в список также вошли 12 спортсменов. Церемония пройдёт 4 и 5 октября в Форт-Лодердейле (США).

Пахалина является олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Акимов — олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, чемпион мира, многократный чемпион СССР и Европы.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.