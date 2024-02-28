Ушёл из жизни 39-летний немецкий легкоатлет Шульце
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«Шульце описывают как очень сдержанного, практичного и очень популярного человека», — говорится в сообщении Федерации лёгкой атлетики Германии.
Фабиан Шульце — призёр молодёжного и юниорского первенств Европы. Также немец стал шестым на чемпионате Европы — 2010 в Барселоне и на европейском первенстве в помещении в 2011 году. С результатом 5,83 м он занимает девятое место в списке лучших немецких прыгунов с шестом.
Ранее сообщалось, что футболист системы норвежского клуба «Хам-Кам» умер в 19 лет.