Александр Емельяненко предложил помириться брату Фёдору

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о конфликте со своим легендарным старшим братом Фёдором.

«Хотел бы я помириться? Конечно. Что случилось — я не знаю. Я никаких претензий к нему не имею. Может быть, раньше его обидели какие-то слова... Он старше! Можно сесть, поговорить и обсудить. Но не надувать щёки на такой длительный период», — сказал Емельяненко в интервью «На спорте с Монто».

Братья не общаются друг с другом уже десять лет.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко подарил брату Фёдору на день рождения «свою трезвость».