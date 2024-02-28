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На фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв» выступят спортсмены из Коста-Рики, Франции и США

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30 марта на ЦСКА Арене пройдёт 17-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы.

В шоу примут участие ведущие экстремалы из России, Коста-Рики, Франции, Чехии, Колумбии и США.

Среди участников — звезда российского FMX Алексей Колесников, двукратный вице-чемпион серии RDS GP и победитель DRIFT GAMES Никита Шиков, один из ведущих райдеров команды Adrenaline FMX Rush костариканец Марко Пикада, восьмикратный чемпион X-Games американец Адам Джонс, француз Сильван Массон — первый в истории райдер, выступивший в составе Cirque du Soleil, а также чех Радек Билек и колумбиец Эстебан Санчез.

В программу «Прорыва» войдут мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадеров и другие экстремальные спортивные дисциплины. Кроме того, зрителей будут ждать живые выступления популярных музыкантов.

«Здорово, что в этом году на «Прорыве» снова соберётся множество известных райдеров со всего земного шара. Это разнообразит программу шоу и поможет ещё сильнее «зажечь» зрителей. Кроме того, я готовлю номер, о котором будут говорить все. Его детали раскрою немного позже — следите за новостями о фестивале», — заявил Алексей Колесников.

Количество участников: более 120 райдеров из семи стран.

Ранее сообщалось, что Анастасия Таталина завоевала серебро на Всемирных экстремальных играх в США.

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