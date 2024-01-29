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Россиянка Таталина завоевала серебро на Всемирных экстремальных играх в США

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Чемпионка мира по фристайлу россиянка Анастасия Таталина заняла второе место на Всемирных экстремальных играх в Аспене (США).
Россиянка Таталина завоевала серебро на Всемирных экстремальных играх в США
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

23-летняя россиянка выиграла серебряную медаль в дисциплине биг‑эйр.

Первое место заняла француженка Тесс Ледё, третьей стала американка Релл Харвуд.

Таталина принимала участие в соревнованиях с национальной символикой. На официальной странице турнира в социальной сети в публикации с итоговым результатом рядом с фамилией спортсменки расположен российский флаг. При этом в трансляции в итоговом протоколе есть обозначение, что она представляет Россию.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе сноубордист Виктор Уайлд заявил, что разочарован санкциями в отношении российского спорта.

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