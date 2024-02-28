Кечинов считает, что Литвинову ещё есть куда расти в рамках РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, способен ли полузащитник красно-белых Руслан Литвинов заиграть в европейском чемпионате.

«В любом случае Руслану ещё есть куда расти в рамках нашего первенства, у него есть все перспективы для этого. Конечно, каждый футболист будет рад уехать в хороший европейский чемпионат, но для приглашения оттуда необходимо быть на две головы сильнее всех остальных игроков РПЛ. Но разве мы можем сейчас сказать так про Литвинова? Какой из топ-5 чемпионатов подошёл бы Руслану больше всего? Наверное, ему недостаёт пластичности и техничности для Ла Лиги, но, учитывая амплуа Литвинова, он может быть востребован и там. Подойдут ли ему больше итальянская Серия А или французская Лига 1? Да, вполне», — сказал Кечинов RT.

Ранее Литвинов ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы он покинул команду ради европейского клуба.