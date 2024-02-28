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Литвинов — о возможном отъезде в Европу: сначала чемпионство со «Спартаком»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы он покинул команду ради европейского клуба.
Литвинов — о возможном отъезде в Европу: сначала чемпионство со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Предложение, которое устроит клуб. Но перед этим хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи», — цитирует Литвинова Sports.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Владимир Гранат заявил, что «Зенит» победит «Спартак» с разницей в два мяча.

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