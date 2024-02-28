Литвинов — о возможном отъезде в Европу: сначала чемпионство со «Спартаком»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Предложение, которое устроит клуб. Но перед этим хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи», — цитирует Литвинова Sports.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее Владимир Гранат заявил, что «Зенит» победит «Спартак» с разницей в два мяча.