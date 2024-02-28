Литвинов — о возможном отъезде в Европу: сначала чемпионство со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы он покинул команду ради европейского клуба.

«Предложение, которое устроит клуб. Но перед этим хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи», — цитирует Литвинова Sports.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Владимир Гранат заявил, что «Зенит» победит «Спартак» с разницей в два мяча.