Рублёв: стал играть более свободно, думаю, это и стало ключом к победе над Казо

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Артуром Казо во втором круге турнира ATP в Дубае.

«Мне повезло в первом гейме, когда я угадал направление его удара. У меня получилось отбиться, и это придало уверенности. Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Ранее сообщалось, что Собкин допустил, что Рублёв ещё может выиграть титул Большого шлема в своей карьере.