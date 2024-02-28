RT в Telegram
Подпишись

Рублёв: стал играть более свободно, думаю, это и стало ключом к победе над Казо

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Артуром Казо во втором круге турнира ATP в Дубае.

«Мне повезло в первом гейме, когда я угадал направление его удара. У меня получилось отбиться, и это придало уверенности. Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Ранее сообщалось, что Собкин допустил, что Рублёв ещё может выиграть титул Большого шлема в своей карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить