Собкин допустил, что Рублёв ещё может выиграть титул Большого шлема в своей карьере

Российский тренер Борис Собкин ответил на вопрос, чего не хватает теннисисту Андрею Рублёву, чтобы одержать первую победу на турнире Большого шлема.

«Тут есть много факторов, и для того, чтобы выиграть турнир Большого шлема, они все должны сложиться. Надо быть полностью готовым как морально, так и физически, к тому же тебе должно повезти. Видимо, у Андрея они пока не полностью собраны, но не факт, что он не добьётся победы даже в этом году — всё возможно. Мешает ли Рублёву его чрезмерная эмоциональность? Психология очень важна в индивидуальном виде спорта. Мы говорим об умении управлять собой и о выходе из сложных ситуаций. Но, конечно, её одной слишком мало, нужно ещё иметь под рукой и арсенал средств. Я бы не стал упирать только на это», — сказал Собкин RT.

Тренер также ответил на вопрос, сумеет ли Даниил Медведев превзойти Евгения Кафельникова по выигранным титулам на турнирах Большого шлема.

«Конечно, он побывал уже в пяти финалах. Даниилу сейчас 28 лет, и у него точно есть потенциал для этого», — добавил он.

Ранее Собкин похвалил Павлюченкову за то, что она сумела вернуться на свой былой уровень.