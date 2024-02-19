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Собкин допустил, что Рублёв ещё может выиграть титул Большого шлема в своей карьере

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Российский тренер Борис Собкин ответил на вопрос, чего не хватает теннисисту Андрею Рублёву, чтобы одержать первую победу на турнире Большого шлема.
Собкин допустил, что Рублёв ещё может выиграть титул Большого шлема в своей карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Pockett

«Тут есть много факторов, и для того, чтобы выиграть турнир Большого шлема, они все должны сложиться. Надо быть полностью готовым как морально, так и физически, к тому же тебе должно повезти. Видимо, у Андрея они пока не полностью собраны, но не факт, что он не добьётся победы даже в этом году — всё возможно. Мешает ли Рублёву его чрезмерная эмоциональность? Психология очень важна в индивидуальном виде спорта. Мы говорим об умении управлять собой и о выходе из сложных ситуаций. Но, конечно, её одной слишком мало, нужно ещё иметь под рукой и арсенал средств. Я бы не стал упирать только на это», — сказал Собкин RT.

Тренер также ответил на вопрос, сумеет ли Даниил Медведев превзойти Евгения Кафельникова по выигранным титулам на турнирах Большого шлема.

«Конечно, он побывал уже в пяти финалах. Даниилу сейчас 28 лет, и у него точно есть потенциал для этого», — добавил он.

Ранее Собкин похвалил Павлюченкову за то, что она сумела вернуться на свой былой уровень.

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