Собкин похвалил Павлюченкову за то, что она сумела вернуться на свой былой уровень

Российский тренер Борис Собкин отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой во второй круг теннисного турнира WTA в Дубае.

«Настя — спортсменка очень высокого класса, и действительно травмы — весьма серьёзная вещь, которая способна выбить из колеи. Но, как говорилось ещё в советское время, мастерство не деньги, его не пропьёшь. Класс остаётся всегда, однако вернуться на свой прежний уровень не всегда просто. Павлюченкова — большая молодчина, что сделала это. Удивлён ли я её последними результатами на турнирах? Для меня нет никакой неожиданности в этом. У Надаля тоже были травмы, и посмотрите, что он показывает даже сейчас», — заявил Собкин RT.

Ранее Самсонова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Павлюченковой.