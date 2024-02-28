«Чемпионат»: офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура РПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что офсайдные линии будут доступны в системе видеопомощи арбитрам (VAR) во всех матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На сборы в Турции мы привезли оборудование, которое позволило тренироваться на реальных матчах, а не симуляторе. Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

В минувшем сезоне и на старте сезона‑2023/24 система видеопомощи арбитрам (VAR) в России работала без офсайдных линий. Система была впервые протестирована в матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (2:3).

Ранее Алексей Николаев заявил, что офсайдные линии не снижают ответственности арбитров.