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Николаев: офсайдные линии не снижают ответственности арбитров

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Бывший судья ФИФА Алексей Николаев высказался о пользе офсайдных линий для арбитров.
Николаев: офсайдные линии не снижают ответственности арбитров
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Как в своё время сказал Кирилл Левников, это должно рассматриваться как подушка безопасности, это не делает работу помощника такой, что «пусть за меня офсайдную линию нарисуют и за меня принимают (решение. — RT)». Но это не снижает ответственности в принятии решений», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне и на старте сезона‑2023/24 система видеопомощи арбитрам (VAR) в России работала без офсайдных линий. Система была протестирована в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Динамо» (2:3). 

Китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 16-го тура РПЛ призвал усилить контроль за работой судей в РПЛ.

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