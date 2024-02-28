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Агроном «Ростех Арены»: в Калининграде гибридный газон, поэтому требуются дополнительные манипуляции

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Главный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей рассказала о мероприятиях, которые были проведены на стадионе при подготовке к возобновлению сезона в РПЛ
Агроном «Ростех Арены»: в Калининграде гибридный газон, поэтому требуются дополнительные манипуляции
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«Мы начали подготовку футбольного поля к возобновлению весенней части чемпионата ещё в конце прошлого года. Поле — это живой организм, который необходимо обслуживать ежедневно и даже ежеминутно. Нашей агрономической службой выполнены следующие мероприятия: удаление органического слоя и скарификация (процесс удаления излишков засохших побегов. — RT).

Поскольку у нашего клуба арена с гибридными газоном, это требует проведения дополнительных манипуляций. При помощи агротехнического оборудования мы приподнимали прошивку поля, вносили минеральные удобрения, проводили аэрацию газона и опустили дополнительный засев, что уже дало свои результаты в этом году. Газон внутри чаши стадиона не растёт сам по себе — это результат работы большой агрономической службы и внушительного количества агротехнического оборудования. Ежедневно мы производим замер основных показателей, свидетельствующих о качестве газона, — температура, влажность, и на основании полученных данных производим необходимый комплекс агротехнических мероприятий», — рассказала RT Воробей.

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