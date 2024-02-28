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Каррера считает, что у «Спартака» есть шансы победить «Зенит» в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча команды в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Каррера считает, что у «Спартака» есть шансы победить «Зенит» в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартаку крайне необходима победа в этом матче, и не только потому, что она позволит приблизиться к «Зениту», но и для того, чтобы не отстать от лидирующего «Краснодара».

Поэтому уровень мотивации футболистов будет очень высокий, у них есть возможности для того, чтобы одержать итоговую победу. Что я думаю о новичке команды Манфреде Угальде? Это достаточно интересный молодой человек, будем надеяться, что он сразу же сможет влиться в игру «Спартака», — сказал Каррера RT.

Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом». 

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