Каррера считает, что у «Спартака» есть шансы победить «Зенит» в РПЛ
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«Спартаку крайне необходима победа в этом матче, и не только потому, что она позволит приблизиться к «Зениту», но и для того, чтобы не отстать от лидирующего «Краснодара».
Поэтому уровень мотивации футболистов будет очень высокий, у них есть возможности для того, чтобы одержать итоговую победу. Что я думаю о новичке команды Манфреде Угальде? Это достаточно интересный молодой человек, будем надеяться, что он сразу же сможет влиться в игру «Спартака», — сказал Каррера RT.
Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом».