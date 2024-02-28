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Алдонин считает, что «Оренбург» может создать проблемы для ЦСКА в матче РПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и «Оренбургом».
Алдонин считает, что «Оренбург» может создать проблемы для ЦСКА в матче РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА, безусловно, будет очень важно начать своё возвращение после зимней паузы с победы над «Оренбургом», и я уверен, что команда приложит максимум усилий для этого. Насколько «Оренбург» является подходящим соперником для армейцев на данный момент? В этом сезоне РПЛ вообще очень мало подходящих соперников, каждая из команд вела свою работу по подготовке к возобновлению чемпионата, и только игра покажет, в каком именно состоянии находятся футболисты. Конечно, «Оренбург» трудно назвать одним из грандов нашего футбола, но он способен создать проблемы любому сопернику, и удобным для ЦСКА его не назовёшь», — сказал Алдонин RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос о селекционной работе армейцев в зимнее трансферное окно РПЛ.

«Мне очень импонирует точечная селекция ЦСКА, но только матчи РПЛ покажут нам, насколько качественными и полезными окажутся новички команды, которые пришли зимой. Если говорить о летнем приобретении Файзуллаева и его игре в осенней части сезона, то, безусловно, это даже не открытие, а украшение всего чемпионата», — добавил он.

Ранее Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

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