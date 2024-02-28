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Федотов — о возобновлении сезона: есть ощущение, что ЦСКА хорошо подготовился

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от второй части сезона.
Федотов — о возобновлении сезона: есть ощущение, что ЦСКА хорошо подготовился
  • РИА Новости

«Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили всё, что было запланировано на сборах. Да, уступили динамовцам в контрольном матче. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали. Верю, что работа над ошибками не пройдёт даром», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

2 марта ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ.

На данный момент на счету армейцев 28 очков, они занимают восьмую позицию в таблице РПЛ.

Ранее Федотов высказался о контракте армейского нападающего Фёдора Чалова.

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