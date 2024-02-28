Федотов — о возобновлении сезона: есть ощущение, что ЦСКА хорошо подготовился

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили всё, что было запланировано на сборах. Да, уступили динамовцам в контрольном матче. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали. Верю, что работа над ошибками не пройдёт даром», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

2 марта ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ.

На данный момент на счету армейцев 28 очков, они занимают восьмую позицию в таблице РПЛ.

Ранее Федотов высказался о контракте армейского нападающего Фёдора Чалова.