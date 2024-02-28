Игнатов заявил, что матчи с «Зенитом» для него немного принципиальнее игр с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признался, что для него будет очень важно переиграть петербургский «Зенит» на выезде.

«Какая встреча для тебя более принципиальная — с «Зенитом» или ЦСКА?» — «Сделаю выбор в пользу противостояния с петербуржцами. Дам 51 процент на 49. Одно дерби историческое, второе — современное», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, «Спартак» (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали вариант с подписанием нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.





