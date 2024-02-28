RT в Telegram
Подпишись

Игнатов заявил, что матчи с «Зенитом» для него немного принципиальнее игр с ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признался, что для него будет очень важно переиграть петербургский «Зенит» на выезде.

«Какая встреча для тебя более принципиальная — с «Зенитом» или ЦСКА?» — «Сделаю выбор в пользу противостояния с петербуржцами. Дам 51 процент на 49. Одно дерби историческое, второе — современное», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, «Спартак» (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали вариант с подписанием нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить