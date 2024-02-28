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«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Мальорке» и не смог выйти в финал Кубка Испании

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«Реал Сосьедад» на своём поле потерпел поражение по пенальти от «Мальорки» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Основное и дополнительное время игры в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» завершилось вничью 1:1. А в серии пенальти точнее оказались подопечные Хавьера Агирре.

В составе победителей мяч с игры забил Джованни Гонсалес (50-я). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (71-я). 

Полузащитник команды из Страны Басков Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте. 20-летний хавбек сборной России не отметился результативными действиями.

Первая игра в Пальма-де-Мальорке завершилась вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что Захарян избежал серьёзной травмы.

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