Белорусского тренера отстранили на пять лет из-за сбежавшей в Польшу лёгкоатлетки

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал на пять лет бывшего главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрия Моисевича за нарушение кодекса поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении бегуньи Кристины Тимановской.

«AIU дисквалифицировал специалиста сроком на пять лет за нарушение стандартов добросовестности в подпунктах «честность» и «достоинство» кодекса поведения World Athletics от 2019 года», — приводит слова из заявления РИА Новости.

Дисквалификация 63-летнего белоруса будет отсчитываться с 20 февраля 2024 года.

Напомним, что в 2021 году тренеры Моисевич и Артур Шумак были лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской.

Спортсменка летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио публично выразила недовольство тем, что её задействовали в эстафете 4 × 400 м, из-за чего белорусские власти решили вывезти её из Токио. После скандала спортсменка получила польскую гуманитарную визу.

Ранее Тимановская получила право выступать за Польшу.