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Американского теннисиста Канию отстранили на два года за употребление каннабиса

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Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил о дисквалификации американца Кейси Кании за нарушение антидопинговых правил.

21-летний Кания сдал допинг-пробу в августе 2023 года, которая содержала следы запрещённого каннабиса, сообщает ITIA.

Отмечается, что спортсмен не имел действующего разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Теннисист получил двухлетнюю дисквалификацию сроком до 1 февраля 2026 года. 

Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила четырёх российских штангистов за нарушения антидопинговых правил.

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