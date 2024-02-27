Американского теннисиста Канию отстранили на два года за употребление каннабиса
21-летний Кания сдал допинг-пробу в августе 2023 года, которая содержала следы запрещённого каннабиса, сообщает ITIA.
Отмечается, что спортсмен не имел действующего разрешения на терапевтическое использование этого вещества. Теннисист получил двухлетнюю дисквалификацию сроком до 1 февраля 2026 года.
Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила четырёх российских штангистов за нарушения антидопинговых правил.