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Погребняк — о завершении карьеры: все и так всё понимают

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Экс‑нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк ответил на вопрос о завершении карьеры.
Погребняк — о завершении карьеры: все и так всё понимают
  • РИА Новости

«Это вопрос, который комментировать бессмысленно. Все и так всё понимают. Не надо из меня делать дурака. Уже три года прошло. Получилось так, как получилось», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что игрок два года назад опроверг информацию о завершении карьеры.

40-летний Погребняк является воспитанником «Спартака». С «Зенитом» он взял Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом страны. В составе «Тосно» нападающий также завоевал Кубок России. Кроме того, форвард играл за «Динамо», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг». Последним его клубом был «Урал».

В сборной России Погребняк в 33 матчах забил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Погребняк развёлся с женой.

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