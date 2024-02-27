Экс-игрок «Краснодара» Олссон госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга

Полузащитник «Мидтьюлланна» Кристоффер Олссон был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.

«Олссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не вызвано ни самоповреждением, ни внешними факторами. Команда ведущих датских медиков работает над тем, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение», — говорится в заявлении клуба.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.

Ранее в агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать «Краснодар» зимой.