Экс-игрок «Краснодара» Олссон госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга
- РИА Новости
«Олссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не вызвано ни самоповреждением, ни внешними факторами. Команда ведущих датских медиков работает над тем, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение», — говорится в заявлении клуба.
Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.
Ранее в агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать «Краснодар» зимой.