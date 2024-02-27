Медведев: Симон хорошо разбирается в теннисе

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение начать сотрудничество с французом Жилем Симоном.

«Я держал в голове Жиля Симона по разным причинам. Он хорошо разбирается в теннисе. Это видно. У него получалось обыгрывать меня и заставлять чувствовать себя на корте не лучшим образом», — приводит слова Медведева Yahoo.Sports.

Специалист сообщил, что он начал сотрудничество с россиянином в декабре 2023-го, но они это не афишировали.

Напомним, что 39-летний француз завершил карьеру в 2023 году.

Ранее Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP 500 в Дубае.