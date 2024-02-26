Ничушкину разрешили возобновить тренировки с «Колорадо» после прохождения программы помощи игрокам НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин закончил курс лечения в рамках программы помощи игрокам НХЛ.

«НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют, что Ничушкин получил разрешение возобновить тренировки с командой и приступил к этапу последующего лечения в рамках программы помощи игрокам НХЛ/NHLPA. При этом Валерий ещё не получил разрешения вернуться к выступлениям в матчах», — говорится в заявлении.

16 января НХЛ подтвердила, что Ничушкин попал в программу помощи игрокам лиги. Программа помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил 22 гола и отдал 20 голевых передач в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ.