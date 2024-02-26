Осинькин заявил, что из-за отстранения страдает юношеский футбол

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отстранении России от международных турниров.

«Понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то. Но без официальных соревнований молодые футболисты что‑то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Александр Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.