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Осинькин заявил, что из-за отстранения страдает юношеский футбол

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отстранении России от международных турниров.
Осинькин заявил, что из-за отстранения страдает юношеский футбол
  • РИА Новости

«Понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то. Но без официальных соревнований молодые футболисты что‑то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Александр Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.

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