Осинькин заявил, что из-за отстранения страдает юношеский футбол
- РИА Новости
«Понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то. Но без официальных соревнований молодые футболисты что‑то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по‑настоящему очень обидно», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Александр Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.