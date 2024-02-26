Анцелиович считает, что дело Валиевой никак не скажется на решении CAS по медалям ОИ-2022

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, может ли недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой как-то сказаться на результатах рассмотрения апелляций России и Канады по решению Международного союза конькобежцев (ISU) относительно перераспределения результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Всё-таки дело будут рассматривать юристы, и у них есть регламентирующие документы, где всё подробно прописано, в том числе как должен проходить перерасчёт, были ли соблюдены все процедуры. И на мой взгляд, ISU будет достаточно тяжело. Если обратить внимание на пресс-релиз CAS, канадцы говорят, что, на их взгляд, разница между их командой и нашей составляет всего один балл, и просят пересчитать формулу. Здесь будут больше углубляться в технические и юридические детали, говоря о том, как именно происходил перерасчёт. Тем более что мы прекрасно понимаем, что саму Камилу много раз тестировали во время Олимпиады и у неё все пробы были чистыми. И тут была очень большая вероятность того, что ей оставят в силе все её результаты, но CAS принял решение в её деле о ретроактивной дисквалификации, исключив из обсуждения вопрос о требовании принципа справедливости, оставить в силе достигнутые результаты после положительной пробы», — заявила Анцелиович RT.

Спортивный юрист также ответила на вопрос, будет ли поставлена окончательная точка в деле о перераспределении медалей Олимпийских игр в Пекине 2022 года после решения CAS по апелляциям России и Канады.

«Скорее всего, всё так и будет. Но даже у самой Валиевой ещё есть возможность обжаловать решение по её делу в Верховном суде Швейцарии, и мы не знаем, воспользовалась ли она такой возможностью. Если решение CAS будет отменено, то точно так же поступят с решением ISU.

Во-вторых, чисто технически ещё сохраняются определённые варианты для развития этой ситуации, но очень вероятно, что решение суда закроет вопрос по перераспределению олимпийских медалей 2022 года», — добавила она.

Ранее Анцелиович высказалась о регистрации в CAS четырёх апелляций со стороны России и Канады по решению ISU относительно перераспределения результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.