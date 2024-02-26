Анцелиович сомневается, что CAS быстро рассмотрит апелляции России и Канады по медалям ОИ в Пекине

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о регистрации в Спортивном арбитражном суде (CAS) четырёх апелляций со стороны России и Канады по решению Международного союза конькобежцев (ISU) относительно перераспределения результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Как мы знаем, канадцы уже давно заявили о своём намерении обжаловать решение ISU по распределению медалей Олимпиады 2022 года. Обычно если дела схожи, то их, как правило, объединяют, чтобы сэкономить человеческие и финансовые ресурсы, но скорее это делается для процессуальной последовательности.

Представьте себе, если, например, одни арбитры заслушают апелляцию Канады и примут по ней соответствующее решение, а другие, в свою очередь, рассмотрят нашу и поступят аналогичным образом. Это приведёт к бардаку. Поэтому эти дела однозначно объединят и будет назначена тройка арбитров. Допускаю, что слушания могут занять не один день, как это было на примере с Камилой Валиевой. После чего потребуется определённое время на то, чтобы вынести решение и озвучить его. Но я сомневаюсь, что тут будет быстрое рассмотрение, поскольку оно всегда является сложным», — сказала Анцелиович RT.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022 в Пекине.