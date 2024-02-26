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Дикиджи: когда упал с четверного лутца на Спартакиаде, в голове возникли страх и паника

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Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи прокомментировал своё падение с четверного лутца во время произвольной программы на Спартакиаде сильнейших.
Дикиджи: когда упал с четверного лутца на Спартакиаде, в голове возникли страх и паника
  • Gettyimages.ru

«Я не допускал падения. Немножко подбило это, конечно. Я всегда боюсь не сделать первый элемент, потому что в этом случае становится морально очень тяжело катать оставшуюся программу. Когда ошибка случилась, в голове возникли страх, паника, какое-то непонимание: «Как так вообще можно, не сделать прыжок в самый нужный момент?». Но как-то переборол себя, заставил. Сказал мысленно самому себе: «Ничего страшного, главное, на лёд не сел. Так что работай дальше, борись», — заявил он RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой.

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