Дикиджи: когда упал с четверного лутца на Спартакиаде, в голове возникли страх и паника

Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи прокомментировал своё падение с четверного лутца во время произвольной программы на Спартакиаде сильнейших.

«Я не допускал падения. Немножко подбило это, конечно. Я всегда боюсь не сделать первый элемент, потому что в этом случае становится морально очень тяжело катать оставшуюся программу. Когда ошибка случилась, в голове возникли страх, паника, какое-то непонимание: «Как так вообще можно, не сделать прыжок в самый нужный момент?». Но как-то переборол себя, заставил. Сказал мысленно самому себе: «Ничего страшного, главное, на лёд не сел. Так что работай дальше, борись», — заявил он RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой.