Дикиджи: когда упал с четверного лутца на Спартакиаде, в голове возникли страх и паника
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«Я не допускал падения. Немножко подбило это, конечно. Я всегда боюсь не сделать первый элемент, потому что в этом случае становится морально очень тяжело катать оставшуюся программу. Когда ошибка случилась, в голове возникли страх, паника, какое-то непонимание: «Как так вообще можно, не сделать прыжок в самый нужный момент?». Но как-то переборол себя, заставил. Сказал мысленно самому себе: «Ничего страшного, главное, на лёд не сел. Так что работай дальше, борись», — заявил он RT.
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Ранее Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой.