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Лысенко заявил, что его на достижение высоких результатов мотивирует жена

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Действующий чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко рассказал, что в условиях изоляции просто получает удовольствие от участия во внутренних соревнованиях.

«Мотивация для меня — это моя семья, мои родные, моя жена. Я понимаю, что нужно показывать высокие результаты, пусть сейчас и нет международных соревнований. Уверен, летом будут интересные старты», — цитирует Лысенко ТАСС.

Лысенко 24 февраля завоевал золото чемпионата России в помещении. Легкоатлет показал результат 2,33 м и повторил лучший результат сезона в мире.

Ранее прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заявила, что не думает об Олимпийских играх в Париже.



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