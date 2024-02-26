Лысенко заявил, что его на достижение высоких результатов мотивирует жена
«Мотивация для меня — это моя семья, мои родные, моя жена. Я понимаю, что нужно показывать высокие результаты, пусть сейчас и нет международных соревнований. Уверен, летом будут интересные старты», — цитирует Лысенко ТАСС.
Лысенко 24 февраля завоевал золото чемпионата России в помещении. Легкоатлет показал результат 2,33 м и повторил лучший результат сезона в мире.
Ранее прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заявила, что не думает об Олимпийских играх в Париже.