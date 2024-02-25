Спиридонова: об Олимпиаде не думаю, скажут, что едем — поедем

Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заявила, что не думает об Олимпийских играх в Париже.

«Об этом не думаю, живу сегодняшним днём, скажут, что мы едем на Олимпиаду — значит, поедем. Олимпийский норматив, наверное, просто приятный бонус», — приводит слова Спиридоновой РИА Новости.

25 февраля Спиридонова выиграла чемпионат России в помещении с результатом 2 м. Это является третьим результатом сезона в мире.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Никита Нагорный высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже.