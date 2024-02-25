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Бразилия победила Италию и в 15-й раз выиграла чемпионат мира по пляжному футболу

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Сборная Бразилии в финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в ОАЭ нанесла поражение команде Италии.
Бразилия победила Италию и в 15-й раз выиграла чемпионат мира по пляжному футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

Встреча в Дубае завершилась со счётом 6:4 в пользу коллектива Марко Октавио.

Игроком матча был признан Родригао, который оформил хет-трик.

Сборная Бразилии в 15-й раз в истории завоевала золотые медали первенства планеты.

Команда России является трёхкратным победителем турнира.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Белоруссия проиграла Ирану в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу.

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