Бразилия победила Италию и в 15-й раз выиграла чемпионат мира по пляжному футболу
- Gettyimages.ru
- © Francois Nel
Встреча в Дубае завершилась со счётом 6:4 в пользу коллектива Марко Октавио.
Игроком матча был признан Родригао, который оформил хет-трик.
Сборная Бразилии в 15-й раз в истории завоевала золотые медали первенства планеты.
Команда России является трёхкратным победителем турнира.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белоруссия проиграла Ирану в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу.