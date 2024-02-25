Кондратюк заявил, что не видит себя тренером после завершения карьеры

Российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что не видит себя тренером после завершения спортивной карьеры.

«Точно не вижу себя тренером, это не мое. Учить кого-то — это талант, я в себе этого не ощущаю», — приводит слова Кондратюка «Спорт-Экспресс».

Кондратюк является чемпионом Европы и России. Он также входил в состав победной сборной России на командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине. После дисквалификации он стал бронзовым призёром Игр.

Ранее Кондратюк признался, что чувствовал себя хорошо на Спартакиаде.