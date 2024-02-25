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Кондратюк заявил, что не видит себя тренером после завершения карьеры

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Российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что не видит себя тренером после завершения спортивной карьеры.
Кондратюк заявил, что не видит себя тренером после завершения карьеры
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Точно не вижу себя тренером, это не мое. Учить кого-то — это талант, я в себе этого не ощущаю», — приводит слова Кондратюка «Спорт-Экспресс».

Кондратюк является чемпионом Европы и России. Он также входил в состав победной сборной России на командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине. После дисквалификации он стал бронзовым призёром Игр.

Ранее Кондратюк признался, что чувствовал себя хорошо на Спартакиаде.

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