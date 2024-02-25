Козловский считает, что после Олимпийских игр в Пекине уровень фигурного катания снизился

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, считает, что после Олимпийских игр в Пекине уровень фигурного катания снизился.

«После окончания Олимпийских игр создался некий вакуум в мировом фигурнокатательном пространстве. Уровень снизился», — приводит слова Козловского «Матч ТВ».

На Играх в Пекине Бойкова и Козловский заняли четвёртое место. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Козловский заявил, что настоящие профессионалы могут выполнить свою работу в любой ситуации.