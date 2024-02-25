Белый — о финале ЧЕ-1999: гол в ворота сборной Испании — самое ярко воспоминание

Чемпион Европы по мини-футболу 1999 года и генеральный директор клуба КПРФ Аркадий Белый поделился воспоминаниями с победного матча со сборной Испании.

«Конечно, 28 февраля мы соберёмся с ребятами из той сборной. Мы дружим уже 25 лет с тех самых пор и часто вспоминаем моменты с того чемпионата Европы. Моим самым ярким воспоминанием останется гол, который я забил в финале в ворота сборной Испании. Он был очень важным, поэтому для меня это самое дорогое событие с того турнира.

К сожалению, это уникальное событие для нашей сборной по мини-футболу. Но я надеюсь, что мы ещё увидим поколение, которое принесёт нам победу не только на европейском уровне, но и на мировом первенстве», — заявил Белый.

Ранее в России мини-футбол официально переименован в футзал.