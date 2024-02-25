Плохотников и Аплачкина победили в беге на 1500 м на ЧР в помещении
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Плохотников пробежал дистанцию в финале за 3 минуты 43,88 секунды.
Вторым у мужчин стал Егор Лимонов (3.44,07), третий — Евгений Кунц (3.44,39).
Аплачкина выиграла женские соревнования с результатом 4 минуты 11,01 секунды.
Второе место — Ольга Вовк (4.13.21), третье у Юлии Поповой (4.14,97).
Чемпионат России в помещении проходит в Москве на территории спорткомплекса ЦСКА с 23 по 25 февраля.
Ранее российская легкоатлетка Алиса Петрова выиграла восьмичасовую гонку с препятствиями Tough Mudder Infinity.