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Плохотников и Аплачкина победили в беге на 1500 м на ЧР в помещении

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Константин Плохотников и Светлана Аплачкина завоевали золотые медали в беге на 1,5 тыс. м на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.
Плохотников и Аплачкина победили в беге на 1500 м на ЧР в помещении
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Плохотников пробежал дистанцию в финале за 3 минуты 43,88 секунды.

Вторым у мужчин стал Егор Лимонов (3.44,07), третий — Евгений Кунц (3.44,39).

Аплачкина выиграла женские соревнования с результатом 4 минуты 11,01 секунды.

Второе место — Ольга Вовк (4.13.21), третье у Юлии Поповой (4.14,97).

Чемпионат России в помещении проходит в Москве на территории спорткомплекса ЦСКА с 23 по 25 февраля.

Ранее российская легкоатлетка Алиса Петрова выиграла восьмичасовую гонку с препятствиями Tough Mudder Infinity.

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