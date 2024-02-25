Плохотников и Аплачкина победили в беге на 1500 м на ЧР в помещении

Константин Плохотников и Светлана Аплачкина завоевали золотые медали в беге на 1,5 тыс. м на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.

РИА Новости

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